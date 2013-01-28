Експерт каже, що реформа Нафтогазу допоможе йому виграти суд у Газпрому

Таку думку УНІАН висловив старший аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Денис Саква.

«Нафтогаз» може оспорити положення «бери або плати» на тій підставі, що українське законодавство змінилося з часів підписання угоди з «Газпромом», і «Нафтогаз» втратив свій статус монопольного імпортера газу в Україну», - сказав Д.Саква.

Водночас експерт зауважив, що на даному етапі «Газпрому» невигідно розвивати конфлікт з «Нафтогазом» до «газової війни», яку сторони вели в 2009 році.

«На даному етапі ми не думаємо, що конфлікт між «Нафтогазом» і «Газпромом» переросте в “газову війну”, яку сторони вели в 2009 р. і яка призвела до припинення транзиту російського газу в ЄС, оскільки такий розвиток подій неминуче приведе до подальшого ослаблення позицій «Газпрому» в ЄС і ускладнить спроби російської компанії розширити свою присутність на європейському ринку», - сказав експерт.

Також він додав, що рішення «Газпрому» виставити рахунок «Нафтогазу» відповідно до положення «бери або плати» стало несподіванкою, оскільки лише кілька днів тому представник «Газпрому» підтвердив відсутність намірів у російської компанії вимагати сплати штрафу від української сторони.

«Очевидно, що у «Нафтогазу» немає ані фінансових можливостей, ані готовності задовольнити вимоги «Газпрому», і подальше протистояння сторін може привести до судових розглядів», - додав Д.Саква.

Як раніше повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Проте позиція «Нафтогаза» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

За даними компанії «Укртрансгаз», оператора української газотранспортної системи, Росія за підсумками 2012 року скоротила транзит газу через територію України до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше від показника за 2011 рік.