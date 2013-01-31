Глава МЗС Литви думає, що для України час перестав бути союзником

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.

«Час не чекає. Зазвичай кажуть, час - наш союзник, але зараз час не є союзником, оскільки ми можемо багато чого втратити», - сказав литовський міністр.

Він зазначив, що найближчим часом відбудеться ряд важливих зустрічей, зокрема візит Президента України Віктора Януковича до Литви 6 лютого, а також саміт Україна-ЄС 25 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявив про готовність підписати угоду про асоціацію з Києвом до саміту «Східного партнерства», який відбудеться в листопаді, за умови прогресу в сферах вибіркового правосуддя, проведення виборів, а також продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації. Рада ЄС доручила Єврокомісії відстежувати прогрес України у виконанні цих умов.