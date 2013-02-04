Глава МЗС Швеції: Янукович рухається вниз, а не на Схід чи Захід

Глава МЗС Швеції Карл Більдт вважає, що президент України Віктор Янукович рухається вниз, а не на Схід чи Захід.

Таку думку він висловив в інтерв’ю «Німецькій хвилі», опублікованому в неділю.

«Багато людей кажуть, він (В.Янукович - УНІАН) коливається між рухом на Схід та на Захід. Але зараз я бачу, що він рухається вниз. Тому що він зіпсував відносини як з Росією, так і з Європейським Союзом. Базується це на розрахунку чи на помилках? Радше останнє», - сказав К.Більдт.

«Чого йому варто боятися, так це важкої економічної ситуації у власній країні. Економічне становище України справді стає складним. Це матиме політичні наслідки для його влади. У довгостроковій перспективі ситуація в Україні могла б суттєво покращитися завдяки відносинам з Євросоюзом. Чи розуміє він це, я не знаю», - додав шведський міністр.

Водночас він повідомив, що питання санкцій щодо України поки що не обговорювалося в Євросоюзі.

«Не впевнений, що це добра ідея. Ми вживали обмежувальних заходів у низці випадків. Наприклад, у випадку з Білоруссю. Наскільки я знаю, ми поки що не обговорювали таких санкцій щодо України», - зазначив К.Більдт, підкресливши, що ситуація в Україні суттєво краща, ніж у Білорусі.

На запитання, чи зараз Україна ізольована від Євросоюзу, міністр відповів: «Якщо йдеться про українське керівництво… як ми бачимо, частота візитів до Києва суттєво знизилась. Добре це чи погано, не знаю. Але це факт. Я гадаю, що елемент цього на даний момент є, так».

Він також назвав останні обвинувачення Генпрокуратури на адресу екс-прем'єра Юлії Тимошенко щодо вбивства Євгена Щербаня «підтвердженням попереднього гіркого досвіду».

«Вони пред'являють їй одне обвинувачення за іншим. Звинувачення у першому процесі були явно тенденційними та недостатньо обґрунтованими. Отже, на мою думку, усе це політично мотивовано. Подивимось, що буде далі», - сказав глава зовнішньополітичного відомства Швеції.