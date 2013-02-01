Янукович поки не планує їхати в Росію

У лютому візит Президента України Віктора Януковича до Росії поки не планується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук на брифінгу для преси.

Він нагадав, що упродовж другої половини минулого року сторони працювали над питанням підготовки державного візиту. "На жаль, в силу графіків, в тому числі політичних графіків, в минулому році візит не відбувся, і не через те, що там домовленостей не відбулося...", - наголосив А.Гончарук.

За його словами, робота над організацією візиту продовжується, але в графіку на лютий його немає.

Водночас він зауважив, що робочий візит в обидва боки може відбутися в будь-який момент, якщо виникне потреба, в тому числі, й якщо буде вироблено якесь рішення щодо енергетичної співпраці.

"У нашому календарі лютого немає, але, ви розумієте, я маю бути з вами максимально щирим, в принципі, при готовності візит чи в Росію, чи в Україну може відбуватися оперативно", - наголосив А.Гончарук.

Як повідомляв УНІАН, запланований на 18 грудня 2012 року робочий візит В.Януковича до Російської Федерації було перенесено.

У прес-службі Президента України тоді заявили, що візит перенесено у зв'язку з необхідністю додаткових консультацій на експертному рівні з питання вироблення взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

16 січня 2013 року газета «Известия», посилаючись на джерело в найближчому оточенні В.Януковича, написала, що Президент України має намір відвідати Москву для зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним напередодні підписання на саміті Євросоюзу Угоди про зону вільної торгівлі, запланованого на 25 лютого.

Того самого дня прес-секретар Президента Дарія Чепак заявила, що В.Янукович не планує відвідувати Москву напередодні запланованого на 25 лютого саміту Україна-ЄС.