Лідери ЄС зберуться на вирішальну битву за європейський бюджет

Головне спірне питання для 27 країн – це високий рівень видатків ЄС у той час, коли по всьому континенту тривають скорочення витрат та втілюються заходи економії.

На минулому саміті у листопаді компромісу так і не було досягнуто.

За словами редактора ВВС з питань Європи Ґавіна Х’юітта, учасники зустрічі майже напевне вимагатимуть скоротити видатки на адміністрацію ЄС.

Однак будь-яке ухвалене рішення має пройти згоду Європарламенту, багато членів якого виступають проти скорочення витрат ЄС, додає він.

Європейська комісія – виконавчий орган ЄС – спочатку заявляла, що верхня межа бюджету на 2014-2020 роки має складати 1,025 трлн євро, що означало зростання на 5%. Однак у листопаді цю суму скоротили до 973 млрд євро, а потім – до 943 млрд євро.

Однак якщо додати до цієї цифри інші обов’язкові витрати ЄС, то загальний бюджет сягне 1,011 трлн євро.

Британія, Німеччина та інші північноєвропейські країни хочуть зменшити витрати ЄС услід за скороченнями національних бюджетів країн Євросоюзу.

Інша група, під проводом Франції та Італії, хоче зберегти нинішній рівень витрат, однак перенаправити його на інвестиційні проекти, які б створювали нові робочі місця..

У неділю президент Франції Франсуа Олланд сказав журналістам, що для досягнення угоди ще немає всіх необхідних передумов, але дав зрозуміти, що Париж готовий на компроміси.

У середу він зустрічався в Парижі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, після чого вони відвідали футбольний матч між командами своїх країн.

За словами речника пані Меркель, вони з президентом Олландом мали "коротку, але насичену зустріч… щоб зрозуміти, яку угоду можна буде укласти".

Пані Меркель – впливовість якої на саміті мало хто ставить під сумнів – уже визнала, що перемовини будуть "дуже складними".

ВВС Україна