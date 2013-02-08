Азаров: будемо максимально використовувати і ЄС, і Митний союз

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем’єр-міністр України Микола Азаров під час спільної конференції з комісаром ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле у Києві.

“Не залишилось поза увагою (під час переговорів - УНІАН) питання наших відносин з іншим нашим стратегічним партнером - Росією, а також з Митним союзом, на який сьогодні припадає найбільший обсяг нашої зовнішньої торгівлі. Ми не можемо ігнорувати інтереси наших виробників, які працюють на ринку Митного союзу, і повинні враховувати розвиток інтеграційних процесів на теренах СНД” - сказав він

Він наголосив, що Україна має намір використати переваги, які надає поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС та поглиблена взаємодія з Митним союзом.