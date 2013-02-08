Розгляд скарги Луценка перенесли на 18 лютого
Апеляційний суд Чернігівської області переніс на 18 лютого розгляд скарги Юрія Луценка на відмову у звільненні його від відбування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі за станом здоров’я.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.
На сьогодні, 8 лютого, на 14.00 Апеляційним судом Чернігівської області було призначено розгляд цієї скарги.
«Ухвала суду щодо доставки Ю.Луценка для участі у судовому засіданні до Менської виправної колонії (№ 91) не надходила, тому питання про етапування засудженого керівництвом установи не розглядається. За клопотанням засудженого Ю.Луценка судовий розгляд справи перенесено на 18 лютого», йдеться у повідомленні ДПтСУ.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Менський районний суд Чернігівської області відмовився задовольнити клопотання адвокатів і звільнити Ю.Луценка від відбування покарання за станом здоров’я.
Адвокати заявили, що оскаржать це рішення в Апеляційному суді Чернігівської області.