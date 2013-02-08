ЗМІ: Щербаня раніше звинувачували в теракті проти Лазаренка

Матеріал, який звинувачував Є.Щербаня в підготовці замаху на прем'єр-міністра, з'явився в середині жовтня 1996 року в естонській газеті "Сінумілехт" і був передрукований газетами "Известия" і "Правда України". Після цього 17 жовтня заступник голови фракції Верховної Ради "Соціально-ринковий вибір", до якої входив Є.Щербань, Віктор Ампілогов на прес-конференції в Києві заявив, що фракція "має намір у судовому порядку відстоювати честь і гідність свого члена-народного депутата України Євгена Щербаня ". В.Ампілогов оголосив заяву фракції з цього приводу, в якому дана публікація розцінюється як "наклепницька і образлива". Автори заяви вимагають від газети і автора публікації офіційного спростування і вибачення в газеті.

"Неприпустимо вести політичну боротьбу методами наклепів і дискредитації",-йдеться в документі. Він заявив також, що має відомості, що підтверджують інформацію, що особи, які розповсюджують "наклепницьку інформацію" про лідерів Ліберальної партії України, є "ініціаторами замовних вбивств", "витрачають бюджетні кошти і здійснюють незаконні валютні операції". Він відмовився назвати імена цих людей і їх "територіальну приналежність", пославшись на "таємницю слідства".

За словами В.Ампілогова, всі відомості передано у прокуратуру. 21 жовтня 1996 на прес-конференції в Донецьку колишній керівник естонського акціонерного товариства "Колсер" Олександр Моргун заявив, що ці публікації спрямовані на те, щоб "прибрати з політичної та економічної арени донецькі економічні структури, близькі до Є.Щербаня". У публікації газет йшлося про те, що саме А.Моргун, пов'язаний з Є.Щербанем, був причетний до підготовки теракту в відношенні П. Лазаренка.

А.Моргун повідомив, що дійсно був керівником естонського АТ "Колсер", одним із засновників якого був народний депутат України Є.Щербаня. Звинувачення в причетності до терористичного акту А.Моргун назвав "абсурдом". Він повідомив, що ні естонські, ні українські правоохоронні органи до нього з приводу терористичного акту не зверталися. За словами А.Моргуна, ряд комерційних структур, пов'язаних з ім'ям народного депутата Є.Щербаня, піддавалися перевіркам, які заважали нормальній роботі. А.Моргун вважав, що звинувачення в пресі були ініційовані конкретними економічними структурами, "імовірно з Дніпропетровська", які намагаються "видавити" з українського ринку донецькі підприємства. Є.Щербаня був вбито 3 листопада 1996 року.