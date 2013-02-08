Лідери ЄС підтвердили, що підпишуть Угоду, якщо Україна виконає умови

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схвалених за підсумками дводенного засідання Європейської ради висновках.

“Європейська рада ще раз підтверджує своє зобов’язання підписати угоду з Україною у повній відповідності з висновками Ради від 10 грудня 2012 року”, - написано у висновках.

Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ ЄС 10 грудня минулого року схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад цього року, за умови рішучих дій та відчутного прогресу з боку Києва щодо розв’язання проблеми вибіркового правосуддя, усунення недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, та продовження реформ, визначених у Порядку денному асоціації.