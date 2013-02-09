ДАІ просить водіїв не жартувати з погодою

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ у м.Києві, за інформацією гідрометцентру 9-10 лютого у столиці очікується температура повітря від 4 до - 2 градусів, також опади у вигляді мокрого снігу з дощем, місцями сильні опади, що це може призвести до появи ожеледиці та ускладнить рух транспорту і пішоходів.

Враховуючи такі зміни погодних умов, Державтоінспекція радить водіям, щоб уникнути ДТП, бути уважними при проїзді через пішохідні переходи, заздалегідь знижувати швидкість, не об'їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», а зупинятися і пропускати людей, які переходять дорогу.

Також ДАІ радить водіям своєчасно перевіряти технічний стан автомобілів, а також не залишати машини у місцях, де це заважатиме нормальному руху транспорту.

Крім того, ДАІ закликає водіїв дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, а в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями, а також відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть призвести до втрати контролю над автомобілем.