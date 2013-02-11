Адвокати наполягають, що з цирозом печінки Луценко підлягає звільненню

Адвокати Юрія Луценка мають намір домогтися звільнення екс-міністра внутрішніх справ України за станом здоров'я. Правозахисники й політологи вважають, що це позитивно вплинуло б на відносини України з ЄС, повідомляє Deutsche Welle.

Колишній заступник генерального прокурора України, а нині адвокат екс-міністра Олексій Баганець не на жарт стурбований станом здоров'я свого підзахисного. У розмові з Deutsche Welle він нагадав, що до судів різного рівня вже неодноразово подавалися висновки кількох лікарських комісій найрізноманітнішого складу, які ставили один і той самий діагноз. "Всі вони підтверджували, що в Ю.Луценка цироз печінки та портальна гіпертензія", - повідомив О.Баганець.

За його словами, за наявності таких хвороб людина не може утримуватися в місцях позбавлення волі і підлягає звільненню від відбування покарання.

На думку адвоката, Державна пенітенціарна служба за таких обставин зобов'язана звернутися до суду з поданням про звільнення Ю.Луценка за станом здоров'я. Такого звернення, однак, досі не було.

Інший адвокат Ю.Луценка – Ігор Фомін - підтвердив в українській пресі, що екс-міністр справді має серйозні проблеми зі здоров'ям. Водночас І.Фомін відмовився надавати детальнішу інформацію. Він лише сказав, що зараз у екс-міністра важкий післяопераційний період, і що йому рекомендували додаткове медичне обстеження. Свою стриманість адвокат пояснив очікуванням судового розгляду, запланованого на 11 лютого. (Сьогодні Печерський райсуд Києва має розглянути скаргу Ю.Луценка. Екс-міністр вважає незаконним закриття кримінальної справи за його заявою від 26 грудня 2012 року.)

Погіршення стану здоров'я Ю.Луценка зафіксували ще під час слідства та судового процесу над екс-міністром 2012 року. Представниця Ю.Луценка в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) Валентина Теличенко у розмові з DW нагадала, що цей суд визнав незаконним арешт екс-міністра та його утримання під вартою. За її словами, найближчим часом очікується ще одне рішення ЄСПЛ - уже за іншою скаргою, в якій ідеться про катування Ю.Луценка, внаслідок чого він тепер має серйозні хвороби. "Третю справу - про порушення права на справедливий суд - ми готові подати ще до завершення касаційного процесу, бо він штучно і умисно затягується. Це дозволить нам переконати ЄСПЛ, що цей національний інструмент захисту не є ефективним", - сказала В.Теличенко.

В Україні передбачено кримінальну відповідальність за катування. Але в історії українського права ще не було випадку, коли б після відповідного рішення ЄСПЛ когось покарали за цією статтею, обурюється В.Теличенко. На її думку, Генеральна прокуратура й тепер "саботує розгляд цілої низки заяв про скоєння злочину", що їх подали адвокати Ю.Луценка після рішення ЄСПЛ. "Це зовсім не означає, що в майбутньому винні в незаконному ув'язненні Ю.Луценка уникнуть покарання. Клубочок котиться, але рано, чи пізно ниточка закінчується", – впевнена В.Теличенко.

Водночас, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що ще існує можливість до саміту Україна-ЄС, який має відбутися 25 лютого в Брюсселі, достроково звільнити Ю.Луценка з-під варти за станом здоров'я. "Це було би дуже важливим позитивним сигналом, який би безумовно сприяв підписанню договору з Європейським Союзом", - сказав В.Фесенко.

Джерело:

Нагадаємо, 24 грудня 2012 року Менський районний суд Чернігівської області відмовився звільнити від відбування покарання екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка за станом його здоров’я.