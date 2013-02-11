У Європі не зрозуміли, чому Янукович на них ображається

Згідно з повідомленням Секретаріату ЄЕС, розміщеному на їх сайті, 7 лютого директор Секретаріату Янеж Копач надіслав лист Президентові України В.Януковичу, в якому й було висловлене «здивування» із цього приводу.

У листі наголошується, що Україна не зверталася до Секретаріату з проханням взяти участь у двосторонніх переговорах з Росією або про якусь іншу допомогу.

У листі підкреслюється, що Секретаріат ЄЕС готовий надавати експертну допомогу Україні у разі потреби.

"Секретаріат у вашому розпорядженні завжди, коли Україна для переговорів захоче залучити наших фахівців для вирішення будь-яких проблем", - йдеться у листі.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого на прес-конференції у Вільнюсі Президент України В.Янукович заявив, що Україна не задоволена співпрацею з Енергетичним співтовариством. Зокрема, він зазначив, що за три роки свого членства в цій організації Україна не одержала навіть співчуття у питаннях газових відносин із Росією.

Наприкінці січня «Газпром» виставив Україні рахунок на 7 млрд дол. за 16,7 млрд кубометрів газу, який Україна не купувала в 2012 році. Україна не визнає борг, оскільки вважає, що своєчасно повідомила «Газпром» про скорочення обсягів газу, і купила, сплативши своєчасно, за підсумком року 24,9 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є Європейська Співдружність і Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Румунія, Сербія, Хорватія, Чорногорія і сторони, які приєдналися.

Завдання Енергетичного співтовариства полягає в організації зв'язків між сторонами і створенні правової і економічної бази щодо енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, створення стабільної регуляторної і ринкової структури, здатної залучати інвестиції в газові мережі, що генерують потужності, мережі передачі і розподілу так, щоб усі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання.