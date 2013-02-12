Турчинов ініціює проведення місцевих виборів

Відповідний проект постанови зареєстровано у Верховній Раді, повідомляється на сайті парламенту.

Самого тексту проекту на сайті ВР поки що немає.

Як повідомлялося, останні місцеві вибори відбулись в Україні восени 2010 року. Згідно з Конституцією, термін повноважень обраних органів місцевого самоврядування становить 5 років.