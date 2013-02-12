Турчинов ініціює проведення місцевих виборів

05:26, 12 лютого 2013
Політика
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Народний депутат від “Батьківщини” Олександр Турчинов ініціює призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2014 році.

Олександр Турчинов

Відповідний проект постанови зареєстровано у Верховній Раді, повідомляється на сайті парламенту.

Самого тексту проекту на сайті ВР поки що немає.

Як повідомлялося, останні місцеві вибори відбулись в Україні восени 2010 року. Згідно з Конституцією, термін повноважень обраних органів місцевого самоврядування становить 5 років.

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