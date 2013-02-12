Азаров поскаржився програмістам на «своєрідний» парламент

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками IT-компаній.

«Ви знаєте, який у нас своєрідний парламент. Напевно, в світі важко знайти інший такий парламент, який би 2,5 місяця витратив на кнопки. «Кнопкове» питання зараз для них найголовніше. Можна десь ще знайти парламент, який би в умовах кризи, таких колосальних проблем, які перед країною стоять, зосередив би всі абсолютно зусилля на тому, який механізм кнопок використовувати для того, щоб реалізувати передбачене Конституцією право голосувати в залі?», - запитав М.Азаров.

Він висловив надію на те, що найближчим часом депутатам вдасться вирішити цю проблему.

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«Ми сподіваємося, що найближчим часом це питання все ж таки буде вирішено. І вони від цих кнопкових питань перейдуть дійсно до актуальних питань, які турбують нашу країну і суспільство», - заявив прем'єр.