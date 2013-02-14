Кожен може написати до "Татупедії" про справи депутатів

Проект було представлено на прес-конференції в УНІАН центром соціально-політичного моніторингу «Вектор».

Головний редактор Інтернет-видання "Свобода Слова в Україні" Микола Філонов розповів, що енциклопедія «Татупедія», яка доступна на сайті "Свобода Слова в Україні" – база даних обіцянок обраних в одномандатних округах депутатів Верховної Ради України VII скликання. Зазначені обіцянки зафіксовані не лише в офіційній передвиборчій програмі депутатів, а й у ЗМІ, агітаційній продукції, "угодах" з виборцями.

М.Філонов звернув увагу, що назва проекту складається зі слова "депутат" написаного ззаду наперед, із додаваням закінчення "ія" на кшталт назви "Вікіпедія". Він пояснив, що слово депутат було написано навпаки не випадково, оскільки сайт буде більше орієнтований на негативних сторонах діяльності народних обранців. Так, основна мета «Татупедії» - поставити народних обранців перед фактом політичної відповідальності. "Кожен небайдужий громадянин відтепер буде мати можливість надіслати до «Татупедії» інформацію про передвиборчі обіцянки народних депутатів та висловити власну думку у коментарях-характеристиках народних депутатів", - наголосив він.

В прес-релізі центру соціально-політичного моніторингу «Вектор» наголошується, що народний депутат України – своєрідна «священна корова» української політики. Він не несе відповідальності перед законом, його неможливо відкликати (принаймні, поки що), він може безперешкодно змінювати політичні уподобання, зраджуючи власним виборцям.

"Єдиним засобом впливу на нього може бути донесення до більшості виборців фактів брехні політика – ваш депутат не додержується свого слова, не виконує зафіксовані у передвиборчій програмі обіцянки. Не голосуйте за нього, оскільки він і надалі брехатиме!", - зауважили в центрі.

"Основною метою «Татупедії» є поставлення народних обранців перед фактом політичної відповідальності. Ми прагнемо нагадати депутатам все те, що вони обіцяли під час виборчої кампанії, примусити їх виконувати власні зобов’язання, звертати увагу громадськості на факти цинічного нехтування депутатами обов’язків, стимулювати політиків працювати в міжвиборчий період, робити добрі справи не тільки перед виборами", - наголошують ініціатори проекту.

М.Філонов підкреслив, що проект діятиме виключно в правовому полі, і якщо матиме якийсь "компромат" на того чи іншого політика, "Татупедія" обов'язково перевірятиме цю інформацію, в тому числі звертатиметься за коментарем до цього політика.

Він наголосив, що для більшої відповідальності народних обранців і для того, щоб люди краще орієнтувалися в їх діяльності, проект хоче періодично друкувати інформацію, розміщену в "Татупедії" в місцевій пресі, того округу, у якому він був обраний.

"Якщо цей маленький проект стане щабелем до побудови громадянського суспільства і ми змусимо депутатів працювати на округах не лише під час виборчої кампанії два, три місяці. Будемо стимулювати депутатів, щоб вони працювали і робили добрі справи весь виборчий період", - наголосив М.Філонов.

Він розповів, що за принципом "Вікіпедії", кожен громадянин зможе доповнювати сторінку того чи іншого депутата на предмет виконання ним його обіцянок, висловити своє ставлення до мажоритарного депутата.

Куратори проекту – члени Центру політичного моніторингу будуть вдячні усім небайдужим громадянам, які надсилатимуть на інформацію про передвиборчі обіцянки чинних народних депутатів, зроблені ними під час виборчої кампанії – матеріали ЗМІ, агітаційну продукцію, заяви та звернення. Особливо вони розраховують на тих кандидатів, які не потрапили до Верховної Ради.