Тимошенко каже, що влада змушує її до вибору: захист в суді або здоров'я

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Ю.Тимошенко, яку сьогодні на брифінгу перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» в Харкові після спілкування з екс-прем’єром зачитав журналістам її захисник, народний депутат України Сергій Сас.

Ю.Тимошенко підкреслила, що не відмовляється від участі у судовому засіданні, однак на даний момент перебуває на стаціонарному лікуванні в медичному закладі і, відповідного до законодавства, не може викликатися для проведення слідчих дій.

Екс-прем’єр зазначила, що Державна пенітенціарна служба «вводить в оману суд і суспільство», розповсюджуючи інформацію щодо нібито її відмови від участі у вказаному судовому засіданні.

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«Повідомляю, що вказана інформація не відповідає дійсності, а акт, оприлюднений на сайті Державної пенітенціарної служби, є сфальшованим», - зазначила Ю.Тимошенко.

«Я заявляю, що не відмовляюся від участі у судовому засіданні, яке відбудеться 15 лютого о 10 години в приміщенні Апеляційного суду міста Києва по допиту свідка Зайцева, бо не можу не захищатися від цих брудних наклепів», - зазначила вона.

На думку Ю.Тимошенко, проведення допитів свідків за її відсутності позбавляє її права на захист. «Я позбавлена права на захист та відстоювання своєї позиції, своєї невинуватості, бо суддя Кицюк призначив допит свідка Зайцева на 15.02 на 10.00 у приміщенні Апеляційного суду Києва», - наголосила вона.

«Знаходження багато годин в суді без медичної допомоги та відповідних умов перекреслить все проведене лікування. Правлячий режим ставить мене перед вибором: або відмовитися від мого захисту в суді і погодитися на розправу зі мною без будь-яких норм права, або дати нищити моє здоров’я», - йдеться в заяві екс-прем’єра.

За словами С.Саса, скарга про порушення прав Ю.Тимошенко також була передана на ім’я керівництва Державної пенітенціарної служби України.