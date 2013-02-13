Тюремники: Тимошенко двічі відмовилася їхати на допит у справі Щербаня

Державна пенітенціарна служба України заявляє, що екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко двічі підтвердила свою відмову їхати на сьогоднішнє засідання Печерського районного суду Києва, де має відбутися допит свідка у справі вбивства в 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПтС.

Як заявили в пенітенціарній службі «засуджена Ю.Тимошенко через заяви своїх адвокатів намагається маніпулювати громадською думкою».

Зокрема, зазначається в повідомленні, «вчора, коли Ю.Тимошенко у категоричній формі відмовилася від участі у сьогоднішньому засіданні Печерського райсуду м. Києва, під час якого запланований допит свідка, співробітники Качанівської виправної колонії (№54) зафіксували цю відмову, склавши відповідний акт (який було опубліковано)».

Водночас у зв’язку з тим, що пізніше вчора в ЗМІ з посиланням на адвокатів засудженої з’явилась інформація про начебто бажання Ю.Тимошенко їхати до суду, співробітники колонії об 11.59 повторно звернулися до екс-прем’єра та ознайомили її з попередньо складеним актом, поінформували в ДПтС, підкресливши, що «жодних заперечень щодо змісту акту Ю.Тимошенко не озвучувала».

«Про це також було складено відповідний документ», - додали в пенітенціарній службі.

Тому ДПтС «вчергове закликає захисників засудженої не поширювати неправдиву інформацію про дії пенітенціарної служби».

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Печерський райсуд Києва переніс на 13 лютого допит свідка у справі про вбивство Є.Щербаня через відмову Ю.Тимошенко брати участь у судовому засіданні в режимі відео-конференції.

Суд зобов’язав відповідні правоохоронні органи забезпечити доставку Ю.Тимошенко до залу суду.