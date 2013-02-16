Світова прем'єра українського фільму Delirium

18:51, 16 лютого 2013
Політика
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АНОНС

20 лютого (середа) 2013 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція

СВІТОВА ПРЕМ'ЄРА УКРАЇНСЬКОГО ФІЛЬМУ

DELIRIUM

НА МІЖНАРОДНОМУ КІНОФЕСТИВАЛІ

«ФАНТАШПОРТУ-2013», ПОРТУ, ПОРТУГАЛІЯ

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна

Учасники прес-конференції:

1. ІГОР ПОДОЛЬЧАК – режисер фільму

2. ЛІЛІЯ МЛИНАРИЧ – продюсер фільму

3. ОЛЕКСАНДР ЩЕТИНСЬКИЙ – автор музики до фільму

Модератор прес конференції – ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

Телефон для довідок (Інститут Горшеніна): (044) 230 49 62

Телефон Ігоря Подольчака:    (067) 232 45 07

«DELIRIUM Press kit» можна завантажити за наступним посиланням:

http://www.adrive.com/public/jffCSQ/DELIRIUM_Film_Press_Kit_uk.zip

Трейлери можна завантажити за наступним посиланням:

http://www.adrive.com/public/Gu7eJ2/DELIRIUM_Film_Trailers_mp4.zip

УВАГА! АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА ЗМІНИЛАСЬ!

НОВА АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б

(вхід в арку з боку Михайлівського провулку)

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