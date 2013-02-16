Світова прем'єра українського фільму Delirium

АНОНС 20 лютого (середа) 2013 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція СВІТОВА ПРЕМ'ЄРА УКРАЇНСЬКОГО ФІЛЬМУ DELIRIUM НА МІЖНАРОДНОМУ КІНОФЕСТИВАЛІ «ФАНТАШПОРТУ-2013», ПОРТУ, ПОРТУГАЛІЯ Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна Учасники прес-конференції: 1. ІГОР ПОДОЛЬЧАК – режисер фільму 2. ЛІЛІЯ МЛИНАРИЧ – продюсер фільму 3. ОЛЕКСАНДР ЩЕТИНСЬКИЙ – автор музики до фільму Модератор прес конференції – ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна. Телефон для довідок (Інститут Горшеніна): (044) 230 49 62 Телефон Ігоря Подольчака: (067) 232 45 07 «DELIRIUM Press kit» можна завантажити за наступним посиланням: http://www.adrive.com/public/jffCSQ/DELIRIUM_Film_Press_Kit_uk.zip Трейлери можна завантажити за наступним посиланням: http://www.adrive.com/public/Gu7eJ2/DELIRIUM_Film_Trailers_mp4.zip УВАГА! АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА ЗМІНИЛАСЬ! НОВА АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б (вхід в арку з боку Михайлівського провулку)

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