Світова прем'єра українського фільму Delirium
АНОНС
20 лютого (середа) 2013 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція
СВІТОВА ПРЕМ'ЄРА УКРАЇНСЬКОГО ФІЛЬМУ
DELIRIUM
НА МІЖНАРОДНОМУ КІНОФЕСТИВАЛІ
«ФАНТАШПОРТУ-2013», ПОРТУ, ПОРТУГАЛІЯ
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна
Учасники прес-конференції:
1. ІГОР ПОДОЛЬЧАК – режисер фільму
2. ЛІЛІЯ МЛИНАРИЧ – продюсер фільму
3. ОЛЕКСАНДР ЩЕТИНСЬКИЙ – автор музики до фільму
Модератор прес конференції – ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.
Телефон для довідок (Інститут Горшеніна): (044) 230 49 62
Телефон Ігоря Подольчака: (067) 232 45 07
«DELIRIUM Press kit» можна завантажити за наступним посиланням:
http://www.adrive.com/public/jffCSQ/DELIRIUM_Film_Press_Kit_uk.zip
Трейлери можна завантажити за наступним посиланням:
http://www.adrive.com/public/Gu7eJ2/DELIRIUM_Film_Trailers_mp4.zip
УВАГА! АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА ЗМІНИЛАСЬ!
НОВА АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18-б
(вхід в арку з боку Михайлівського провулку)