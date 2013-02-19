У Черкасах вимагають відставки губернатора

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу на площі перед облдержадміністрацією взяли участь близько 200 осіб. На цій же площі проходила виставка військової техніки, присвячена Дню захисника Вітчизни, і опозиціонери, скориставшись експозицією, виголошували промови з БТРів.

За словами координатора Ради опозиційних сил Черкащини Леоніда Даценка, цим мітингом опозиція розпочала низку акцій, присвячених вимозі звільнення з посади голови Черкаської облдержадміністрації С.Тулуба та другій річниці інавгурації Президента України Віктора Януковича.

Так сьогодні було проведено «народний трибунал над владою». «На народному трибуналі над владою кожен черкащанин може дати свої свідчення про те «покращення», яке йому підсунули», - уточнив Л.Даценко.

Як розповів голова обласної організації ВО «Свобода» Юрій Ботнар, 25 лютого опозиція проведе жалобний флешмоб, приурочений другій річниці інавгурації В.Януковича: «Це буде хода, під час якої учасники акції жалкуватимуть за річницею смерті демократії в Україні».

Одночасно з мітингом опозиції представники Партії регіонів виставили власний пікет, одним із лозунгів якого був: «Дайте парламенту працювати».