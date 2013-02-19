Черговий свідок у справі Щербаня сьогодні не прийде на допит

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

ДПтСУ повідомляє про те, що 18 лютого на ім’я керівництва Качанівської колонії від засудженої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко надійшло одразу декілька заяв.

«Так, в одній заяві засуджена знову заявляє про начебто порушення її прав, хоча вже визнає, що лише жінки здійснюють її охорону», - говориться в повідомленні і зазначається: «Це надзвичайно важлива для нас інформація, адже співробітникам пенітенціарної служби знадобилося щонайменше декілька місяців, щоб переконати засуджену у тому, що лише жінки здійснюють її охорону».

«В складі зазначеного посту охорони, який встановлено безпосередньо в лікарняній палаті, знаходяться працівники пенітенціарної служби жіночої статі», - йдеться в заяві Ю.Тимошенко, яку цитує ДПтСУ.

Пенітенціарна служба зауважує, що «в цій же заяві вона знову таки всупереч вимогам національного та міжнародного законодавча вимагає прибрати камери спостереження, що розташовані в палаті, де вона, до речі, досі не перебуває. І це не дивлячись на те, що із рішенням суду, яке підтверджує законність дії ДПтС стосовно здійснення відео нагляду засудженої, вона неодноразово вже була ознайомлена».

Крім того, за інформацією ДПтСУ, «на ім’я керівництва колонії також надійшла заява засудженої Ю.Тимошенко про її бажання брати участь у судовому засідання, що заплановане на 19 лютого п.р. в Апеляційному суді м. Києва, де має відбутися допит одного зі свідків у справі щодо організації замовного вбивства народного депутата Є.Щербаня».

ДПтС повідомляє, що пенітенціарна служба почала організацію усіх підготовчих заходів для етапування засудженої.

«Згодом, ввечері, суд проінформував пенітенціарну службу про те, що допит свідка 19 лютого не відбудеться через повідомлення свідка про неможливість прибути з посиланням на хворобу», - говориться в повідомленні і додається, що «ця інформація була доведена до відому засудженої».

У зв’язку з цим, необхідність в епатування Ю.Тимошенко відсутня, наголошує ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Печерський райсуд Києва впродовж трьох днів у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня допитав двох свідків – Ігоря Мар'їнкова та Сергія Зайцева.

Допити свідків відбувалися за відсутності Ю.Тимошенко.