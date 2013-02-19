Активи сина Януковича сягнули майже двох мільярдів

Згідно з прес-релізом, за даними звітності за 2011 рік, чисті активи холдингу становили 505,5 млн грн, валовий прибуток від реалізації — 5,3 млн грн, чистий процентний дохід від банківської діяльності — 78,5 млн грн, результат від операцій до оподаткування — 21,74 млн грн, сумарні витрати з податку на прибуток — 5,13 млн грн. Загальна сума податків і зборів, сплачених у 2011 році підприємствами групи до бюджетів усіх рівнів, становила понад 21 млн грн, зокрема єдиний соціальний внесок – понад 12 млн грн. Нарахована заробітна плата становила понад 38 млн грн, зокрема понад 5 млн грн – податок на доходи фізичних осіб. Кількість працівників на підприємствах групи становила близько 700 осіб.

Як йдеться в повідомленні, комбінована фінансова звітність групи складена відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і включає дані про результати діяльності компанії «МАКО Холдинг», «Всеукраїнського банку розвитку» («ВБР») і всіх дочірніх підприємств групи «МАКО».

«Ми керуємося принципами прозорості й прагнемо до побудови компанії світового рівня. Саме тому ми активно впроваджуємо кращі стандарти ведення бізнесу й відкрито надаємо громадськості інформацію про ключові результати нашої діяльності», – цитує прес-служба акціонера групи Олександра Януковича.

Також повідомляється, що аудит фінансової звітності був проведений аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers, за підсумками якого аудитор підтвердив достовірність відображення фінансового стану групи в звітності відповідно до МСФЗ.

Довідка УНІАН. Підприємства групи «МАКО» працюють на ринку України з 2009 року. На 1 січня 2012 року до складу холдингу входило 16 підприємств в Україні, Голландії та Швейцарії, а також банк «ВБР». Власником групи «МАКО» є старший син Президента України Олександр Янукович.