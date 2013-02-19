ГПУ звинувачує Тимошенко в маніпуляціях для затягування справи

Про це йдеться в коментарі заступника начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ Олега Пушкара, розміщеному на сайті ГПУ, пише Українська правда.

"Якщо людина насправді дуже хоче брати участь у процесуальних та слідчих діях, то вона це робить. У ситуації ж з Тимошенко країна вже майже рік спостерігає за тим, як вона категорично відмовляється з посиланням на різні причини та підстави, у тому числі, і політичні протести, від пропозицій суду Харкова прибути для початку судового розгляду її справи по суті", - нагадав Пушкар.

"Тобто заяви підозрюваної та ще й у тій кількості, які озвучують адвокати, є ніщо іншим як маніпулюванням думкою ЗМІ та громадськості", - зазначив Пушкар.

Крім того, він сказав про те, що прокурори не зацікавлені у затягуванні слідства.

Пушкар уточнив, що інформацію про неможливість свідка прибути сьогодні на допит, прокурори почули безпосередньо в суді.

"Суддя оголосила заяву свідка про неможливість бути присутнім. Власне з цієї заяви прокурорам і стало відомо про причину перенесення допиту", - сказав Олег Пушкар.

Він також зазначив, що такий розвиток подій може бути вигідний стороні захисту та самій підозрюваній.

"Кожна людина має право захворіти. Нічого дивного тут немає. Насправді, перенесення засідання у цій ситуації, напевно, навіть вигідно для підозрюваної Тимошенко, оскільки у неї буде достатньо часу якісно підготуватися до допиту", - сказав прокурор.

Відповідаючи на запитання про те, чому прізвища свідків у даній справі стають відомими вже на суді, Олег Пушкар сказав: "Тримати прізвища свідків у таємниці - це тактика, оскільки триває досудове слідство. В такому випадку дані свідків оголошує суд, щоб виключити можливість тиску на свідків з боку незацікавлених у їх показах осіб".

Як відомо, у вівторок мав відбутися допит Володимира Щербаня в рамках справи про вбивство Євгена Щербаня, однак свідок захворів. Слідчі дії в суді перенесені на 4 березня.

В справі про вбивство Щербаня обвинувачення висунуті Юлії Тимошенко та Павлу Лазаренку.

В рамках досудових слідчих дій у цій справі вже допитали Ігоря Мар'їнкова та Сергія Зайцева.