Посол ЄС: Головним повідомленням саміту буде те, що 2013-й - рік підписання асоціації

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам сказав голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський.

«Головне повідомлення на саміті буде про те, що 2013 рік - це рік для підписання Угоди про асоціацію», - сказав він і додав, що для її підписання необхідно виконати декілька вимог.

“Ці вимоги були згадані в документах Європейського Союзу, а також під час візиту комісара Штефана Фюле 10 днів тому”, - сказав Я.Томбінський.

На запитання, чи очікують у Євросоюзі, що Президент України Віктор Янукович приїде на саміт з якимись результатами, Я.Томбінський відповів: “Це питання до українського Президента. Він знає, що від нього очікує ЄС і особливо - що потрібно для підписання Угоди про асоціацію”.