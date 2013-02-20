Захист Кучми відмовчується щодо заяви Кузьміна

Захист колишнього Президента України Леоніда Кучми не коментує слова першого заступника генпрокурора України Рената Кузьміна про начебто наявність доказів для притягнення до кримінальної відповідальності Л.Кучми як замовника вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН заявив адвокат Л.Кучми Віктор Петруненко.

“Захист не може коментувати ці слова, оскільки не чув їх і не має відповідного тексту”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, cьогодні, 20 лютого, Р.Кузьмін в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявив, що Генеральна прокуратура України має в своєму розпорядженні достатню кількість доказів, які підтверджують причетність Л.Кучми до замовлення вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

"У нас є достатньо доказів, які підтверджують причетність Кучми до цього злочину. І ми зараз займаємося розслідуванням і збором усіх можливих доказів", - сказав Р.Кузьмін, відповідаючи на запитання, чи вдасться слідству довести, що Л.Кучма замовляв вбивство Г.Гонгадзе.