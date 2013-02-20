Опозиція замахнулася на Вищий адміністративний суд України
17:03, 20 лютого 2013Політика
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Представники опозиції зареєстрували у Верховній Раді проект закону про ліквідацію Вищого адміністративного суду України (ВАСУ).
Ініціатива належить опозиції
Як повідомляється на офіційному сайті ВР, ініціаторами відповідного законопроекту «Про ліквідацію Вищого адміністративного суду України» №2349 (від 20.02.2013) є народні депутати з фракції "Батьківщина" Юрій Одарченко, Андрій Павловський, Степан Курпіль та Олександр Чорноволенко.
Наразі текст проекту закону на сайті парламенту відсутній.
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