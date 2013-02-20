ДПтС: Тимошенко хоче, щоб її занесли в суд на ношах

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПтС з приводу поширення адвокатом Ю.Тимошенко «неправдивої інформації про дії співробітників пенітенціарної служби».

Як заявили в пенітенціарній службі, в процесі підготовки до етапування Ю.Тимошенко керівництво Качанівської виправної колонії звернулося до екс-прем’єра з проханням надати відповіді на декілька запитань, які стосувалися умов етапування:

- Чи готова засуджена провести в дорозі близько 6 годин?

- Чи потрібна їй якась допомога співробітників пенітенціарної служби під час її переміщення до спеціалізованого автомобіля?

- Чи не має вона претензій до дій пенітенціарної служби?

«Відповідати на запропоновані запитання засуджена Ю.Тимошенко відмовилась, посилаючись на свою попередню заяву, хоча в ній відсутня позиція самої засудженої з окреслених питань», - поінформували в ДПтС.

Однак, за даними пенітенціарної служби, Ю.Тимошенко зазначила, що хоче, щоб її заносили до суду за допомогою ношів.

«На уточнююче запитання, чому саме ноші (адже вона, як правило, користується ходунками) засуджена зазначила, що так треба і всі присутні повинні це побачити», - зазначили в ДПтС.

При цьому в повідомленні підкреслюється, що за відповідними рекомендаціями стосовно можливості та умов транспортування засудженої до автомобіля і з автомобіля до зали суду, ДПтС звертатиметься до лікарів ЦКБ. Станом на 18 лютого лікарі ЦКЛ не вбачали потреби використання ношів, адже засуджена в змозі самостійно пересуватися, зокрема за допомогою ходунків, поінформували в пенітенціарній службі.

Разом з тим ДПтС «наголошує на готовності доставити засуджену Ю.Тимошенко для участі у будь-яке судове засідання, чи для проведення будь-яких процесуальних дій, виключно на основі двох законних підстав: 1. Офіційного виклику до суду; 2. Реального бажання самої засудженої Ю.Тимошенко бути етапованою, що передбачає її транспортування автомобілем протягом близько 6 годин, за умови, що засуджена не матиме претензій до дій ДПтС під час процесу етапування».

У пенітенціарній службі також заявили, що співробітники відомства «не збираються брати на себе відповідальності за можливі провокації під час етапування з боку засудженої Ю.Тимошенко та її адвокатів».

Як повідомлялося, захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що начальник Качанівської колонії Ігор Колпащиков висунув його підзахисній 4 умови етапування до Києва.

За його словами, екс-прем’єру 18 лютого поставили 4 запитання, після позитивних відповідей на які Ю.Тимошенко була б доставлена у вівторок, 19 лютого, до Києва на допит одного зі свідків у справі про вбивство Євгена Щербаня.

"Представники колонії попросили Юлію Тимошенко на відеокамеру відповісти на чотири питання: чи зможе вона самостійно спуститися з дев'ятого поверху на перший (лікарні "Укрзалізниці"); чи підтверджує вона, що витримає семигодинну поїздку в автозаку з Харкова до Києва; чи зможе вона самостійно зайти в залу судових засідань Печерського районного суду Києва; чи зможе самостійно повернутися назад", - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, процедура етапування не передбачає права представників колонії записувати на відео розмови з ув'язненими й висувати їм якісь вимоги.