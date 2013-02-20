Тягнибок: Рибак не призначив час для продовження переговорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу лідер фракції ВО “Свобода” Олег Тягнибок.

В той же час він додав, що завтра представники трьох опозиційних фракцій прийдуть на 09.30 до ВР, як завжди, для проведення переговорів.

“Ми ухвалили рішення, що наші депутати залишаються чергувати в сесійній залі, оскільки відчуваємо загрозу”, - сказав лідер «Свободи».

За його словами, не виключено, що лідерів фракцій можуть на нараді у голови ВР “присипляти”, мовляв, патова ситуація, а вони можуть щось там вночі учудити”.

О.Тягнибок наголосив, що сьогодні жодних домовленостей щодо розблокування роботи ВР не досягнуто.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 5 лютого блокують трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування депутатів.

Голови опозиційних фракцій «Батьківщина», «Свобода» і «УДАР» Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко 19 лютого повідомили, що керівники фракцій домовились про розробку змін до регламенту ВР щодо особистого голосування депутатів.

Зокрема, вимогою опозиції є ухвалення відповідних змін до Закону «Про регламент Верховної Ради України», які унеможливлять порушення принципу особистого голосування. Серед них: подвійна реєстрація народних депутатів (особиста – письмова та електронна); блокування карток депутатів, які не зареєструвалися в сесійній залі; покарання порушників принципу персонального голосування шляхом заборони брати участь у засіданнях ВРУ; обов’язкове переголосування рішень, ухвалених із порушенням принципу особистого голосування.