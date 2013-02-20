Тягнибок: Рибак не призначив час для продовження переговорів
Голова Верховної Ради Володимир Рибак не призначив на завтра час для продовження переговорів щодо розблокування роботи ВР.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу лідер фракції ВО “Свобода” Олег Тягнибок.
В той же час він додав, що завтра представники трьох опозиційних фракцій прийдуть на 09.30 до ВР, як завжди, для проведення переговорів.
“Ми ухвалили рішення, що наші депутати залишаються чергувати в сесійній залі, оскільки відчуваємо загрозу”, - сказав лідер «Свободи».
За його словами, не виключено, що лідерів фракцій можуть на нараді у голови ВР “присипляти”, мовляв, патова ситуація, а вони можуть щось там вночі учудити”.
О.Тягнибок наголосив, що сьогодні жодних домовленостей щодо розблокування роботи ВР не досягнуто.
Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 5 лютого блокують трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування депутатів.
Голови опозиційних фракцій «Батьківщина», «Свобода» і «УДАР» Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок та Віталій Кличко 19 лютого повідомили, що керівники фракцій домовились про розробку змін до регламенту ВР щодо особистого голосування депутатів.
Зокрема, вимогою опозиції є ухвалення відповідних змін до Закону «Про регламент Верховної Ради України», які унеможливлять порушення принципу особистого голосування. Серед них: подвійна реєстрація народних депутатів (особиста – письмова та електронна); блокування карток депутатів, які не зареєструвалися в сесійній залі; покарання порушників принципу персонального голосування шляхом заборони брати участь у засіданнях ВРУ; обов’язкове переголосування рішень, ухвалених із порушенням принципу особистого голосування.