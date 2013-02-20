Янукович зустрівся з Коморовським
21:28, 20 лютого 2013Політика
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Розпочалася зустріч Президента України Віктора Януковича та Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського.
Розпочалася зустріч Президентів України та Польщі
Розпочалася зустріч Президента України Віктора Януковича та Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського. Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича
Зустріч відбувається в резиденції Президента Польщі в місті Вісла.
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