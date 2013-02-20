Янукович зустрівся з Коморовським

Розпочалася зустріч Президента України Віктора Януковича та Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського.

Розпочалася зустріч Президента України Віктора Януковича та Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського. Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора Януковича Зустріч відбувається в резиденції Президента Польщі в місті Вісла.

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