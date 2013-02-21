Янукович і Коморовський переговорили віч-на-віч

Сьогодні в польському курортному місті Вісла відбудеться зустріч у тристоронньому форматі президентів України Віктора Януковича, Словаччини Івана Ґашпаровича і Польщі Броніслава Коморовського, повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленнями, головними темами цієї зустрічі мають бути підготовка до саміту Україна – ЄС 25 лютого у Брюсселі і готовність України виконати умови, за яких Євроcоюз зможе підписати угоду про асоціацію з Україною до саміту програми «Східне партнерство» в листопаді у Вільнюсі.

У середу ввечері Янукович і Коморовський уже мали переговори у форматі віч-на-віч у резиденції польського голови держави у Віслі. Прес-служби обох державних керівників, однак, не наводять подробиць зустрічі.

Прес-служба президента Польщі при цьому нагадала недавні слова Броніслава Коморовського: українського гостя переконуватимуть здійснити заходи, які підтвердили б волю України до зближення з західним світом і підвищили б шанси підписання з боку ЄС угоди про асоціацію з Україною.