Опозиція блокує ВР і збирає підписи під заявою про євроінтеграцію
10:06, 21 лютого 2013Політика
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Опозиційні депутати продовжують блокувати Верховної Ради і збирають підписи під заявою про підтримку підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Рада досі заблокована
Як передає кореспондент УНІАН, у даний час заяву на трибуні ВР підписують представники фракцій «УДАР» та “Батьківщина”.
Депутати від ВО “Свобода” на своїх робочих місцях проводять нараду із лідером фракції Олегом Тягнибоком.
Водночас президію ВР продовжують блокувати представники «УДАРу» та “Свободи”.
Від Партії регіонів та КПУ у залі поки що перебуває лише близько 15 осіб.
Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 4 лютого, з дня відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання, заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування.
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