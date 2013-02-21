Янукович торкнувся «болючого питання» Тимошенко й Луценка

Президент України Віктор Янукович заявляє про необхідність найближчим часом знайти компроміс у «болючому питанні» Юлії Тимошенко і Юрія Луценка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у спільній заяві для преси трьох президентів — України, Польщі і Словаччини, після зустрічі у польському місті Вісла.

“Торкаючись болючого питання Тимошенко і Луценко, хочу підтвердити, що ми добре розуміємо, що це питання повинно вирішуватися в юридично-правовій площині”, - сказав В.Янукович.

При цьому він додав, що в Україні з розумінням ставляться до складнощів в цьому питанні, які є з точки зору Європейського Союзу.

“Поділяючі ці складнощі і тривогу, які є у наших друзів, ми розуміємо, що досягнення компромісів і пошук рішення - є одним з питань, які треба вирішувати найближчим часом”, - сказав В.Янукович.

Він також наголосив, що попри всі складнощі, які Україна має на шляху європейської інтеграції вона була, є і буде прихильником цього шляху.