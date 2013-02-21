Біля «Каравану» вночі знову стріляли: є поранені

Як повідомляє кореспондент УНІАН, слідчі Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві встановили, що один з конфліктуючих зробив кілька пострілів з предмету, схожого на пістолет (наразі призначена експертиза, котра встановить, що саме застосував учасник конфлікту). Потерпілого з пораненням ноги доправлено до лікарняного закладу.

З’ясовано, що попередньо обидві конфліктуючі сторони перебували в одному з нічних ресторанів, уточнила Вікторія Білозерцева, помічник начальника Оболонського РУ, де й посварилися. «Розв’язка» п’яної сварки відбулася вже на вулиці.

Слідчим відділом Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296: «Хуліганство».

Правоохоронці провели ретельний огляд місця події. За дорученням слідчого опитуються очевидці, призначено ряд експертиз.

Всіх учасників нічного конфлікту встановлено. Статус та міра запобіжного заходу щодо осіб, безпосередньо причетних до події, зараз визначаються.