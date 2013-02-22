Азаров: Кожен виш має видавати власні дипломи
19:08, 22 лютого 2013Політика
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Кожен вищий навчальний заклад має видавати власні дипломи, а не дипломи державного зразка.
Азаров вважає, що треба відмовитись від дипломів дерзразка / Фото : osvita.ua
Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook.
"Моя думка, що кожен виш має видавати свої дипломи і відповідати за якість цього диплома. У нас виші дуже різні, а диплом - одного зразка і начебто гарантує єдину якість освіти. Насправді це далеко не так, і цей захід, на мій погляд, підвищуватиме відповідальність вишів за якість освіти", - сказав М.Азаров.
Як повідомлялося, ректори КПІ та Києво-Могилянської академії вважають, що Україні доцільно відмовитися від видачі випускникам вишів єдиних дипломів державного зразка.
У Міністерстві освіти подібну практику називають неприпустимою.
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