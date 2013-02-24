Янукович покликав президента Естонії в Україну

Про це йдеться у розміщеному на сайті Президента України вітанні з нагоди національного свята - Дня незалежності Естонської Республіки.

Як зазначається у вітанні В.Януковича, «приємно відзначити, що дружні відносини між Україною та Естонією всебічно зміцнюються на основі традицій взаємної поваги, довіри та підтримки. Упевнений, що запорукою подальшого успішного розвитку двосторонньої співпраці є активний та змістовний політичний діалог на найвищому рівні».

«У цьому зв'язку хочу поновити Вам запрошення відвідати Україну у 2013 році з офіційним візитом, який, переконаний, надасть нового потужного імпульсу нашому співробітництву», - зауважив В.Янукович.

Він побажав Президенту Естонії нових здобутків у державній діяльності, а дружньому естонському народу - процвітання і добробуту.