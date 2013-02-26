Янукович привітав Любомира Гузара з 80-річчям

Президент України Віктор Янукович привітав Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви Любомира кардинала Гузара з нагоди ювілею.

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Звертаючись до Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви, Президент України зазначив: «З нагоди 80-річчя від дня Вашого народження прийміть побажання доброго здоров'я на многії та благія літа». В.Янукович побажав Любомиру Гузару миру, радості та духовної втіхи.

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