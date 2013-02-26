Яценюк каже, що за вчорашній мітинг людям ніхто не платив

Про це на брифінгу у вівторок заявив лідер фракції "Батьківщина" у Верховній Раді Арсеній Яценюк. "Так, "Батьківщина" категорично заперечує це (факт роздачі грошей)", - сказав він.

Він нагадав, що у мітингу "брали учать багато різних політичних сил", пише Українська правда.

"Хороша новина для Януковича – в опозиції грошей немає. Погана новина для Януковича – люди виходять проти нього навіть без грошей. Але гроші є у Партії регіонів", - сказав Яценюк.

На уточнююче питання, навіщо партії влади платити опозиційним мітингувалиникам, Яценюк порекомендував спитати у Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого, у день проведення у Брюсселі саміту Україна – ЄС, у Києві представники опозиції влаштували марш протесту проти політичних репресій.

По завершенні мітингу на Майдані Незалежності кілька сотень людей відмітились в організаторів, пройшли перекличку і стали отримувати гроші.