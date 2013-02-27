ЗМІ: В Україні без фінансування можуть залишитися 603 ДЮСШ

Черговий раз не відбулося засідання правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, на якому планувалося затвердити регіональні програми з оздоровлення дітей, фінансування ДЮСШ та санаторіїв-профілакторіїв в 2013 році, повідомляє ZN.UA.

Дві сторони соціального партнерства в особі представників держави та об'єднання роботодавців відмовилися брати в ньому участь без пояснень, незважаючи на норму статуту Фонду про обов'язкову присутність членів правління Фонду на його засіданнях.

Як запевняють у Фонді, не затвердивши сьогодні регіональні програми з оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей, правління не дозволило фінансувати 603 дитячо-юнацькі спортивні школи та 134 санаторії-профілакторії, в тому числі 73 профілакторії вищих навчальних закладів. А це невиплата заробітної плати їх працівникам, загроза зриву занять спортом дітей та поліпшення здоров'я працівників без відриву від виробництва, а також велика ймовірність зриву дитячого оздоровлення у 2013 році за рахунок коштів Фонду.

За словами члена правління, голови Полтавської обласної ради профспілок Леоніда Вернигори, ситуація повторюється з року в рік. "У роботі нашого Фонду, який відповідно до закону є самоврядною організацією, прийняло звичку втручатися Міністерство соціальної політики, яке, за тим же законом, є спостережним інститутом, але, фактично, функцію нагляду не виконує", - сказав він.

Як наголошується в матеріалах правління, в 2013 році Фонд має фінансові можливості оздоровити 206 000 працюючих (на 17 тисяч більше минулого року). Влітку Фонд зможе оздоровити 236 000 дітей (на 21 тисячу більше ніж у 2012 році). Втім, ці плани, через відсутні на засіданні сторони соціального партнерства, які складають правління Фонду, можуть бути зірваними.