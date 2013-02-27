Опозиція пішла з Кабміну - їй слова не дали

Прем’єр-міністр України Микола Азаров не надав слова представникам опозиції під час розширеного засідання Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Азаров запропонував після виступу голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького та голови Верховної Ради Володимира Рибака заслухати заключне слово Президента України Віктора Януковича і завершити засідання уряду, оскільки регламент вичерпано.

Після того, як М.Азаров запитав в учасників засідання, чи вони згодні з такою пропозицією, голова парламентської фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк почав вимагати надати представникам опозиції слово на засіданні уряду.

На це М.Азаров відповів: “Арсеній Петрович, Ви ж бувший член уряду, Ви знаходитесь на засіданні уряду, а не на Верховній Раді! І Ви повинні підкорюватись регламенту роботи Кабінету міністрів. Арсеній Петрович, ми вам, коли знаходились в опозиції, не заважали працювати. Такого не було випадку, щоб ми ось так приходили і зривали засідання уряду. Такого не було. Ще раз попереджую Вас: я нікому не дам зірвати засідання уряду. Рішення урядом прийняте (про обмеження кількості виступаючих - УНІАН). Будь-ласка, в письмовому вигляді пропозиції. Ми їх розмістимо на сайті, на Урядовому порталі, і відповідні міністерства отримають доручення вивчити всі пропозиції опозиції”, - сказав на підвищених тонах М.Азаров.

Після цього представники опозиції почали вигукувати: “Ганьба!” та залишили залу засідань уряду.