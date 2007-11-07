Тимошенко має інформацію, що ПР намагалася купити 56 її депутатів

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в БЮТ та “Нашій Україні – Народній самообороні” не знайдеться депутатів, яких можна буде підкупити, аби вони не увійшли до демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам, коментуючи чутки щодо можливого підкупу депутатів від цих політичних сил.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що однією з причин затягування роботи Підготовчої групи з організації першого засідання ВР є спроба «підкупу депутатів і руйнації голосування як за спікера, так і за прем’єр-міністра». За її словами, «вони шукають продажних депутатів в демократичному секторі».

«Я хочу Партію регіонів розчарувати - вони не знайдуть таких депутатів в демократичному секторі – ні в нашій команді, ні в команді НУ-НС. Я в цьому маю повну впевненість», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ зазначила, що, за її інформацією, вже зверталися до 56 народних депутатів із фракції БЮТ з пропозиціями не входити до коаліції, але жоден із тих депутатів не погодився на таку пропозицію.

Вона запевняє, що БЮТ «абсолютно одностайно» проголосує за кандидатури спікера та прем’єр-міністра України.

Звертаючись до представників від НУ-НС, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що колеги можуть сказати і свою позицію з цього приводу.

У відповідь Юрій ЛУЦЕНКО наголосив, що «після бурхливих внутрішніх дискусій ми будемо одностайними в залі».

Він також додав, що всі депутати від «Народної самооборони» «є відданими своїм зобов’язанням перед виборцями, і як один будуть голосувати за створення демократичної коаліції».

Він ще раз спростував чутки про те, що Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО не поставив свій підпис під угодою про демократичну коаліцію. За його словами, «деякі стереотипи чуток і далі живуть в пресі».