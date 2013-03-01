Янукович обіцяє журналістам навчитися спілкуватись з ними
13:05, 01 березня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович обіцяє журналістам навчитися спілкуватись з ними.
Янукович обіцяє виправитися
“Що стосується критики на мою адресу, я вам вдячний”, - заявив він, відповідаючи на слова журналістки щодо того, що прес-конференція Президента відбувається вперше за останні 15 місяців.
“Я інколи жартую, чому ми не так часто зустрічаємось. Я чесно казав уже багато разів, що я не дуже люблю це. Як кажуть, хто на що вчився. Я от на це не вчився. Це мій недолік, але я буду з ним боротись, я Вам це обіцяю”, - сказав В.Янукович.
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