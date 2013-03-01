Янукович обіцяє журналістам навчитися спілкуватись з ними

“Що стосується критики на мою адресу, я вам вдячний”, - заявив він, відповідаючи на слова журналістки щодо того, що прес-конференція Президента відбувається вперше за останні 15 місяців.

“Я інколи жартую, чому ми не так часто зустрічаємось. Я чесно казав уже багато разів, що я не дуже люблю це. Як кажуть, хто на що вчився. Я от на це не вчився. Це мій недолік, але я буду з ним боротись, я Вам це обіцяю”, - сказав В.Янукович.