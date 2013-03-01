Посли Євросоюзу і США хочуть зустрітися з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив народний депутат Григорій Немиря.

Він зазначив, що про ситуацію із сьогоднішнім недопуском лідерів опозиції до Ю.Тимошенко поінформував Я.Томбінського.

“Пан посол Томбінський передав мені, що він разом із послом США Джоном Теффтом повторно звернулися до української влади, до Міністерства закордонних справ, до Президента України, щоб було надано терміново можливість відвідати Тимошенко тут і пересвідчитися у тому, що те, що обіцяв Янукович, виконується”, - сказав Г.Немиря.

За його словами, це звернення послів було направлено минулого тижня.

Г.Немиря також звернув увагу на те, що, за словами Я.Томбінського, на попереднє аналогічне звернення послів, яке було направлено у січні 2013 року, не було отримано жодної відповіді.

“Він (Я.Томбінський - УНІАН) також зазначив, що перше звернення, яке було зроблено в січні цього року, на нього навіть відповіді жодної не було отримано”, - сказав Г.Немиря.

За його словами, те, що відбувається у лікарні з Ю.Тимошенко, абсолютно не відповідає тим обіцянкам, які Президент України Віктор Янукович надавав лідерам Європейського Союзу під час саміту Україна - ЄС 25 лютого.