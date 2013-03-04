Янукович приземлився у «Внуково-2»

Президент України прибув до РФ з робочим візитом.

Президент України Віктор Янукович прибув до Російської Федерації з робочим візитом. Як передає кореспондент УНІАН, літак приземлився у підмосковному аеропорту “Внуково-2”. На даний момент В.Янукович на вертольоті здійснює переліт до заміської резиденції російського Президента «Завідово», де пройде його зустріч з Володимиром Путіним.

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