Янукович приземлився у «Внуково-2»
13:25, 04 березня 2013Політика
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Президент України прибув до РФ з робочим візитом.
Янукович прибув до Москви / Фото: Аirport-domodedovo.info
Президент України Віктор Янукович прибув до Російської Федерації з робочим візитом.
Як передає кореспондент УНІАН, літак приземлився у підмосковному аеропорту “Внуково-2”.
На даний момент В.Янукович на вертольоті здійснює переліт до заміської резиденції російського Президента «Завідово», де пройде його зустріч з Володимиром Путіним.
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