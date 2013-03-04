Начальник колонії запевнив, що з палати Тимошенко прибрали всі камери
У палаті Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де утримується екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, зняті всі відеокамери та демонтована моніторингова кімната.
Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу, що проходив перед медзакладом, наголосив начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков.
За його словами, мали змогу особисто пересвідчитися в тому, що камери демонтовані, захисниця Ю.Тимошенко, її донька Євгенія Тимошенко, захисник, народний депутат Сергій Власенко, а також лікуючі лікарі з берлінської клініки «Шаріте».
«В палаті, де вона знаходиться, немає жодної відеокамери. Моніторингова кімната також демонтована. Була можливість зайти у С.Власенка, була можливість, і зайшли, переконалися в цьому Тимошенко-донька, і була можливість й переконалися в цьому німецькі лікарі», - підкреслив І.Колпащіков.
За його словами, також демонтована відеокамера, яка була встановлена в приміщенні, де знаходяться лікарі.
На питання журналістів, чим керувалися працівники пенітенціарної служби, приймаючи рішення про демонтаж відеокамер і моніторингової кімнати, І.Колпащіков сказав: «Керувалися інструкцією, яка вийшла в січні 2013 року».
Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко розпочала акцію громадянської непокори та відмовилася повертатися до своєї лікарняної палати, доки не буде виконано ряд її вимог, зокрема, й до того часу, поки камери відеоспостереження, встановлені в її палаті, не будуть зняті.
Із 8 січня по 22 лютого Ю.Тимошенко перебувала в приміщенні душової кімнати.
22 лютого під час проекту «Діалог з країною» Президент України Віктор Янукович сказав, що виступає за демонтаж відеокамер у лікарні, де перебуває засуджена Ю.Тимошенко. Того ж дня камери відеоспостереження з палати екс-прем’єра в лікарні були демонтовані, й вона повернулася до своєї палати.