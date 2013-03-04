Путін: Питання про вступ України до МС лежить суто в політичній площині

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент РФ Володимир Путін сказав перед початком переговорів з Президентом України Віктором Януковичем.

“По суті справи, питання перебуває у політичній площині - це політичне питання, це політичний вибір самої України, і ми, безумовно, будемо ставитися до нього з повагою”, - сказав В.Путін.

При цьому він підкреслив, що всі рішення у Митному союзі ухвалюються консенсусом, і він побудований на основі урахування інтересів усіх трьох сторін.

За його словами, питання про співпрацю України і Митного союзу потребує приєднання Білорусі і Казахстану.

“Із соціально-економічної точки зору, мені здається, ні в Україні, ні в Росії немає серйозних експертів, які б не вважали, що це для України виключно позитивний процес», - підкреслив В.Путін.

Російський Президент підкреслив, що на переговорах з українським колегою немає закритих тем, і питання взаємодії з Митним союзом обговорюватиметься.

За його словами, за оцінкою фахівців Інституту економіки і прогнозування Академії наук України, зростання ВВП в Україні становитиме від 1,5 до 6% у разі приєднання до Митного союзу.

В.Путін нагадав, що за ініціативи України торік був підписаний договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Як повідомляв УНІАН, візит В.Януковича до Росії планувався на 18 грудня 2012 року, проте був перенесений.

Тоді прес-служба Президента України повідомляла, що темами зустрічі президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російської співпраці, у першу чергу, в енергетичній і торговельно-економічній сферах. Зокрема – напрацювання взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

“Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, у червні 2011 року Президент України В.Янукович висловився за підписання рамкової угоди про співпрацю України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1». Російські високопосадовці неодноразово заявляли, що РФ не влаштовує такий формат співпраці з Україною.

5 лютого 2013 року міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив про просування у переговорах про співпрацю України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану у форматі «3+1».

Останнім часом в Україні пожвавилася дискусія щодо можливості одночасної інтеграції з ЄС і Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану.

Водночас, 7 лютого 2013 р. Європейський комісар з розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле наголосив на неможливості одночасної інтеграції з ЄС та іншими наддержавними об'єднаннями.