Юрист: У Власенка немає підстав продовжувати захист Тимошенко

Таку думку кореспонденту ЗіБ висловив керуючий партнер адвокатського об’єднання «Партнер» Павло Осадчий.

«Стаття 45 нового КПК дає можливість виступати захисником лише адвокатові. Виняток становлять особи, що не мають адвокатського свідоцтва та допущені у справу на момент набрання чинності новим КПК (фахівці у галузі права, близькі родичі), - зазначив він. - Такий висновок випливає з аналізу пункту 17 перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України: особи, які на день набрання чинності новим КПК України "беруть участь у кримінальному провадженні в якості захисників і не мають статусу адвоката", продовжують здійснювати повноваження захисника в такому кримінальному провадженні».

Юрист вважає, що після набрання чинності новим КПК України, особа може продовжити здійснювати повноваження захисника в кримінальному провадженні лише за умови відповідності двом критеріям одночасно:

1. особа брала участь у кримінальному провадженні в якості захисника на день набрання чинності новим КПК України;

2. особа не мала статусу адвоката.

«Сергій Власенко на день набрання чинності новим КПК України брав участь у кримінальному провадженні в якості захисника і при цьому мав статус адвоката, - зазначив П.Осадчий. - Ураховуючи викладене, у Сергія Власенка з набранням чинності новим КПК України було лише два варіанти подальший дій: перший - надати відповідні документи для підтвердження своїх повноважень захисника відповідно до ст.45 нового КПК (тобто продовжити здійснювати повноваження як "захисник-адвокат") або завершити здійснення функцій захисника у цьому провадженні».