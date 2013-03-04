Власенко: 7 березня Кужель допитають у справі Щербаня

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після завершення допиту у суді свідка у справі екс-губернатора Донеччини та Сумщини Володимира Щербаня повідомив захисник обвинуваченої Юлії Тимошенко Сергій Власенко.

“7 числа о 10 годині відбудеться допит свідка О.Кужель”, - сказав він.

С.Власенко уточнив, що О.Кужель допитуватимуть на прохання сторони захисту.

Довідка УНІАН. Генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.

Печерський районний суд Києва 13 лютого розпочав проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство депутата Є.Щербаня.