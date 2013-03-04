Депутат Європарламенту прилетить в Україну для політичних дебатів

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі депутата.

В ході триденного візиту, який починається сьогодні, Р.Хармс зустрінеться з лідерами опозиції та проведе дебати з журналістами і представниками журналістських організацій щодо стану свободи слова в Україні.

5 березня Р.Хармс проведе зустрічі з жінками-депутатами з партії “Батьківщина”, а також лідером партії “УДАР” Віталієм Кличком.