Повідомлення для ЗМІ

Представники колективу отримали необхідні роз’яснення та інформацію, яка задовольнила колектив.

Сторони вирішили питання не в режимі взаємного тиску, а в атмосфері довіри та співробітництва.

Колектив задоволений отриманими запевненнями, а керівництво взяло на себе всю відповідальність за новини, які викликали резонанс в медіа-просторі.