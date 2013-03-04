Лавриновича залишають чергувати в Кабміні на 8 березня

Текст відповідного розпорядження від 4 березня № 97-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Як зазначається у документі, з метою забезпечення вирішення невідкладних питань 8–10 березня 2013 року встановлено, що 8 березня чергує міністр юстиції Олександр Лавринович, 9 березня – міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, 10 березня – віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул.

Крім того, Міністру Кабінету Міністрів України Олені Лукаш доручено забезпечити чергування відповідальних працівників у Секретаріаті Кабінету Міністрів України. Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади доручено встановити чергування керівних працівників на зазначений період.