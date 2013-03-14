Ківалов просить не пов'язувати висновки Венеціанської комісії із справою Тимошенко

«На 94-й березневій сесії Венеціанська комісія, серед інших, розглядала питання і про розмежування політичної та кримінальної відповідальності. Це питання розглядалося в Комісії планово, на запит Комітету з юридичних питань і прав людини ПАРЄ. Хочу особливо підкреслити, що це не має прямого відношення до Юлії Тимошенко, як це подала в українських ЗМІ опозиція», - пояснив Ківалов, повідомляє прес-служба ПР.

«У своєму висновку, про яку так багато пишуть в пресі, Венеціанська комісія спробувала визначити єдині критерії для розмежування політичної та кримінальної відповідальності для всіх держав-членів Ради Європи», - повідомив Ківалов.

Він пояснив, що в документі був зроблений порівняльний огляд правил «кримінальної» відповідальності міністрів різних країн Європи, в тому числі і України.

Він також акцентував увагу на тому, що під час розгляду питання були наведені приклади з декількох країн, а не тільки України.

«Крім того, у висновку Комісії при розгляді питання про застосування правил про кримінальну відповідальність міністрів на практиці наведені приклади притягнення міністрів різних держав до відповідальності, а саме, згадується про справи щодо міністрів Франції, Данії, Ісландії та України.

«Венеціанська комісія розглядала питання про розмежування політичної та кримінальної відповідальності з точки зору порівняльного конституційного права, і не потрібно надавати політичного забарвлення професійній роботі європейських юристів», - заявив Ківалов.

«Висновок Венеціанської комісії слід сприймати, як результат своєрідного дослідження, проведеного професійними юристами з різних країн, а не шукати політичне підгрунтя там, де його немає і використовувати такий авторитетний орган Ради Європи у своїх приватних інтересах», - резюмував Ківалов.